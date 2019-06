Reggina: per il ritiro c'è l'opzione Valle d'Aosta

Fase organizzativa. La triade Gianni-Taibi-Russo è al lavoro al centro sportivo Sant'Agata, di cui la Reggina prenderà possesso a partire dal 1° luglio. Tale presenza può indurre in inganno, circa lo svolgimento del ritiro. Difficilmente verrà svolto in sede, almeno per quanto concerne la prima parte. Per mettere il fiato necessario a reggere tutto il campionato, la truppa agli ordini di mister Toscano si allenerà in altura.

Il nodo va ancora sciolto, ma al momento è in piedi l'ipotesi Valle d'Aosta. Si tratterebbe di un gradito ritorno a Brusson, più volte sede della preparazione estiva svolta dalla Reggina ai tempi della Serie A. In caso di accordo, la data indicativa di inizio dovrebbe essere lunedì 15 luglio.

p.f.