Reggina: sempre più vicino l'esterno sinistro Liotti

Un calabrese per la fascia sinistra. La Reggina è orientata su Daniele Liotti, reduce dalla promozione in B con il Pisa, che conosce già il girone per aver giocato nella Juve Stabia e nel Siracusa. Il classe '94 originario di Vibo Valentia ha dato il placet per un trasferimento in amaranto, adesso la palla passa alle società.

Il ds Massimo Taibi arriverà in città per fare il punto della situazione assieme al massimo dirigente Luca Gallo ed al mister Mimmo Toscano, oltre ai dirigenti Andrea Gianni ed Ennio Russo. Servirà l'assenso del mister per procedere all'acquisto a titolo definitivo di Liotti. Al Pisa piace molto Nicola Bellomo, ma le due trattative appaiono slegate.

p.f.