Reggina, Taibi: "Donnarumma e Liotti, piste percorribili. Per Porcino mancano i presupposti"

Ospite della diretta di Citynow, il ds Massimo Taibi ha fatto il punto sul mercato della Reggina. Su tante situazioni ha preferito non sbilanciarsi, specie per quanto riguarda l'attacco. Interessanti però le risposte sugli obiettivi già svelati dalle cronache:

"L'obiettivo è di iniziare il ritiro con il 75% o 80% della rosa fatta. Bellomo via? In questo momento no. Baclet e De Falco sono giocatori in cui credo, ma se ci sarà la possibilità li lasceremo andar via a malincuore. Porcino? Non ci sono i presupposti economici per avvicinarci in questo momento. Donnarumma e Liotti? Entrambi percorribili, anche se Donnarumma è sotto contratto con il Monopoli. Abbiamo contattato tre o quattro attaccanti interessanti, aspettiamo risposta. Granoche? Credo non si muoverà più da Trieste. Prima di tutto dovremo rinforzarci dietro, abbiamo subito troppi gol. Guarna ha giocato molto al sud, lo conosco personalmente: trattativa in stato avanzato. Per Cristini c'è già l'accordo. Loiacono? Non ho ancora parlato col suo procuratore. Stesso discorso per Ciccio Cosenza".