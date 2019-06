Reggina: sollecito al Comune per i seggiolini della gradinata

Domanda d'iscrizione depositata con tre giorni d'anticipo. La Reggina lo ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale, sollecitando allo stesso tempo l'amministrazione comunale ad andare oltre le semplici rassicurazioni verbali, per quanto riguarda i seggiolini a norma da sistemare in gradinata. Questo il comunicato emesso dal club:

La Reggina comunica che in data odierna è stata depositata la domanda d'iscrizione al campionato 2019/20 corredata dai documenti necessari ivi compresa la fideiussione. Resta da definire il cronoprogramma relativo la sostituzione dei seggiolini della Tribuna Est cosi come previsto dalla normativa criteri infrastrutturali Serie C 2019/20. Confidiamo nel lavoro dell'amministrazione comunale affinchè il settore possa essere fruibile per la prima gara ufficiale.