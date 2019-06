Reggina: possibile scambio Bellomo-Liotti con il Pisa

Idea di mercato. La Reggina vuole un top player per la fascia sinistra, impossibile trovare di meglio rispetto a Daniele Liotti. L'ex Siracusa, in gol al "Granillo" da avversario, ha conquistato la promozione in Serie B con il Pisa. Difficile convincere i nerazzurri a lasciare andare un signor giocatore, tra gli esterni più completi visti negli ultimi anni in Lega Pro.

Il ds Massimo Taibi avrebbe messo sul piatto il cartellino di Nicola Bellomo. Se Mimmo Toscano giocherà col 3-4-3, per il fantasista non c'è spazio. Se invece si affiderà al 3-5-2, potrebbe comunque non ritenerlo adatto per caratteristiche nè al ruolo di attaccante, nè di mezzala. Il sacrificio potrebbe dunque scaturire da un'attenta riflessione fatta assieme al futuro allenatore amaranto.

Non è dato sapere la risposta del Pisa. Liotti è un classe '94, calabrese di Vibo Valentia. Attualmente è lui il favorito per la fascia sinistra. Nel pomeriggio avevamo scritto anche di Toti Porcino e di Nicolas Bresciani, entrambi di proprietà del Torino. Questa la risposta di Aldo Spinelli, massimo dirigente dei labronici, a Radio Reggio Più: "Porcino non è in uscita, assolutamente. Lo teniamo con noi. Bresciani lo diamo in prestito, non so a chi".