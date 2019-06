Reggina: Nordi resta in stand-by, da cosa dipende la scelta?

Il portiere sembrava già tra i pali, invece si registra un'uscita a vuoto. Emanuele Nordi attende da oltre una settimana che la Reggina gli metta la penna in mano, per legarsi probabilmente fino al 30 giugno 2020. La firma continua ad essere rimandata. L'estremo difensore in forza alla Virtus Francavilla nella passata stagione, ha fin qui anteposto la Reggina alle altre richieste. L'attesa non durerà in eterno. C'é da capire cosa stia rallentando la fumata bianca, dato che per l'allenatore manca solo l'annuncio. Possibile che non siano già stati concertati almeno i principali obiettivi di mercato, tra dirigenza e mister? Difficile crederlo. Intanto Nordi aspetta. Con l'AlbinoLeffe alla finestra. P.F.

Dettagli Creato Mercoledì, 19 Giugno 2019 21:16