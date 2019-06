Reggina: proposto lo scambio Baclet-Donnarumma al Monopoli

O per insistenza, o per sfinimento. La Reggina continua a provarci per l'esterno sinistro Daniele Donnarumma, diventato pezzo pregiato del mercato di C. Irremovibile fin qui il Monopoli, che deve però fare attenzione al contratto in scadenza nel 2020. Il prezzo fissato per il cartellino non è sicuramente alla portata.

L'ipotesi è quella di un prolungamento per Donnarumma, che poi potrebbe partire in prestito con riscatto obbligatorio in caso di promozione in Serie B. A queste condizioni, la Reggina sarebbe disposta a chiudere. Intanto il ds Taibi ha fatto presente ai pugliesi di poter prestare il cartellino di Allan Baclet, con una parte dell'ingaggio a carico della Reggina. Il discorso fin qui non decolla, ma se ne può riparlare.

La Reggina ovviamente si cautela, qualora la trattativa per Donnarumma non producesse una fumata bianca. C'è l'interesse per Daniele Mignanelli, in forza alla Viterbese che è in odor di mancata iscrizione.

p.f.