Reggina: due settimane di attesa per la nuova sede

Prima l'identità, poi lo store, adesso la sede. Già da diverso tempo, sul sito della Lega Pro e nell'intestazione sociale, campeggia Via Osanna come nuovo indirizzo della Reggina. L'immobile è ormai pronto all'uso, ma per l'inaugurazione bisognerà forse attendere l'ultima settimana di giugno.

Il Sant'Agata sarà invece il quartier generale del settore giovanile. Alessio Spataro, il nuovo responsabile, vi ha già tenuto una prima riunione. La panchina della Berretti sarebbe stata proposta a Gaetano Di Maria, tecnico messinese con un passato nell'Hinterreggio.

