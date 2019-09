Reggina, bussola orientata per il portiere: direzione Nord...i

Soluzione d'esperienza. La Reggina è in pole position per Emanuele Nordi, 35enne portiere reduce da una buona annata con la Virtus Francavilla. Di recente ha difeso anche i pali di Catanzaro e Trapani. Lui il favorito per rilevare Alessandro Confente, ma non c'è fretta di chiudere.

Il ds Taibi vorrà prima capire se è raggiungibile Pierluigi Frattali, protagonista dell'ultima promozione del Parma dalla B alla A ma sul quale è forte l'interesse del Bari. La tentazione si chiama Christian Puggioni, che fece l'esordio in Serie A proprio con la Reggina per poi proseguire ad alti livelli. In questo momento, il portiere più vicino a sposare la causa amaranto è però Nordi.

p.f.