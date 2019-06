Lega Pro: il Pisa vince i playoff, il Venezia retrocede dalla B

Quello che era un sogno per la Reggina, diventa realtà per il Pisa. Sbancato il "Nereo Rocco" di Trieste per la finale playoff, con la Triestina che si arrende solo ai tempi supplementari. Vantaggio ospite con Marconi nel primo tempo, risponde Granoche dal dischetto nella ripresa. A pochi minuti dal 90', espulso l'alabardato Lambrughi per aver interrotto una chiara occasione da gol. Ancora Marconi, che peraltro aveva propiziato il rosso a Lambrughi, segna il punto dell'1-2 nell'extra-time. Chiude i conti Gucher in contropiede per l'1-3 finale. All'andata era terminata 2-2.

Il Pisa torna in B dopo due anni, nel proprio girone si era piazzato terzo alle spalle di Virtus Entella e Piacenza. Quest'ultima squadra sarà di scena sabato a Trapani, nel ritorno dell'altra finale per andare in Serie B. Si riparte dallo 0-0 del "Garilli".

Il playout della cadetteria finisce in festa per la Salernitana, che perde 1-0 al "Penzo" ma batte il Venezia ai calci di rigore. Lagunari che ritrovano la Lega Pro dopo soli due anni.

p.f.