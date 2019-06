Reggina, freccia a destra: incontro per il forte esterno Kupisz

Agenda ricca. Sono diversi gli appuntamenti che il ds Massimo Taibi terrà nel weekend, per i primi veri approfondimenti circa gli obiettivi di mercato della Reggina. L'incontro con l'agente Paolo Paloni, che tra gli altri cura gli interessi di Nicola Bellomo, consentirà dei passi avanti verso qualche giocatore attualmente in B oppure affermato in C. Lo ha riferito lo stesso Paloni, ai microfoni di Radio Reggio Più.

L'agente FIFA ha parlato di un ex amaranto come Enzo Camilleri, attualmente alla Vibonese: "Sono ormai due stagioni che fa ad alto livello, merita un'opportunità in categoria superiore. Ci sono state richieste, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Lo chiedono anche le società che puntano a vincere in Serie C. Lui ha un legame particolare con la Reggina, si sente di Reggio e mi chiede sempre. Col direttore non ne abbiamo ancora parlato".

Il dialogo tra Taibi e Paloni potrebbe riguardare altri calciatori, un ex nazionale polacco sarebbe proprio un gran colpo: "So che al direttore piacciono alcuni calciatori, parliamo di profili che stanno in B e in C. Il direttore è un intenditore, chiede giocatori forti. Parliamo di centrocampo, sulle fasce. Kupisz può essere uno di questi, ha ancora un anno di contratto con l'Ascoli. Gente che ha tante presenze in B, può entrare nelle mire di chi vuole vincere il campionato in C. Un clamoroso ritorno di Rizzo? Potrebbe essere un'idea. Al di là dei rapporti precedenti, è cresciuto nella Reggina e la piazza è a lui cara. Movimenti da Foggia a Reggio? Cicerelli rientrerà per fine prestito a Salerno, mentre Marcucci è di proprietà: vediamo quel che succederà".

Come rinforzo per la difesa, la Reggina ha messo nel mirino Ramzi Aya in uscita dal Catania, assieme ad altri profili. Per la fascia sinistra è sempre più forte l'interesse verso Toti Porcino, il quale però ha ancora due anni di contratto con il Livorno.