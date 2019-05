Reggina, parla l'agente di Donnarumma: "Onorati dal gradimento di Taibi"

Chissà per quante settimane si parlerà di un possibile trasferimento di Daniele Donnarumma alla Reggina. Il ds Massimo Taibi ha pubblicamente ammesso l'interesse per l'esterno sinistro del Monopoli, ed oggi è giunta la risposta dell'agente Gianfranco Cicchetti ai microfoni di Radio Reggio Più.

Il procuratore di Donnarumma ha subito parlato della posizione del ragazzo, sia in campo che contrattuale: "Donnarumma può fare il terzino a quattro, o l'esterno nel 3-5-2. Ad oggi è un giocatore del Monopoli, con contratto fino al 30 giugno 2020. Può rinnovare come può andar via. Ci saranno tre mesi di mercato. È ancora presto. Si trova benissimo a Monopoli, i rapporti con la società sono eccellenti. Fanno i playoff da due anni, potrebbe esserci un progetto importante".

Poi sulle parole spese dal ds Taibi: "Quando si parla di gradimento, non è mai scorretto. Ci ha fatto molto piacere. È una persona che conosce il calcio, ricevere il suo apprezzamento ci onora particolarmente - ha affermato l'agente Cicchetti a Radio Reggio Più - Chi farà più la voce grossa sul mercato tra Bari e Reggina? Non bisogna togliere Avellino, Catania, Catanzaro e Trapani dal lotto. Mi aspetto un campionato strepitoso, ma non mi sorprenderebbe una ridistribuzione dei gironi. Si potrebbero riequilibrare le forze in campo. Altrimenti verrebbe fuori un girone C di fuoco".