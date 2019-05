Ex Reggina: Di Lorenzo ad un passo dall'approdo in una big

Made in Sant'Agata. Qualche squadra di Serie B mise gli occhi su Giovanni Di Lorenzo nel 2015, dopo lo svincolo d'ufficio decretato dalla Figc verso i calciatori della Reggina. Troppi tentennamenti. Lo prese il Matera. Per rivenderlo due anni dopo all'Empoli, in Serie B.

La Gazzetta dello Sport ha da poco battuto la notizia di un approdo al Napoli, per il difensore toscano. Alla modica cifra di 10 milioni. Di Lorenzo è stato tra i migliori terzini destri nel campionato di Serie A, conclusosi domenica sera. Nonostante la retrocessione dell'Empoli, la sua quotazione è rimasta alta. Per la Reggina, che lo ha lanciato nel panorama professionistico dopo averlo fatto crescere nelle giovanili, è un orgoglio.