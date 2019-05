Reggina: timidi passi avanti con Toscano, contattato anche Bisoli

Tutto fatto? Niente affatto. Mimmo Toscano è il favorito per la panchina della Reggina, fin dal giorno dopo l'eliminazione dai playoff patita a Catania. Il weekend è servito per incontri utili ad approfondire l'argomento, si registrano in tal senso dei timidi passi avanti. Ancora nessun appuntamento con la Feralpi Salò per rescindere il contratto valido fino al 30 giugno 2020: significa, di conseguenza, che non c'è nemmeno l'appuntamento con la Reggina per legarsi ufficialmente.

Doveroso riportare come a ridosso dell'incontro che la dirigenza amaranto ha avuto con Toscano, sempre nello scorso weekend, il ds Massimo Taibi abbia chiamato Pierpaolo Bisoli. Il 52enne tecnico, autore di due promozioni dalla C alla B con Cesena e Padova, è anch'egli legato contrattualmente a quest'ultimo club. Probabile che la Reggina si sia premunita, in caso di titubanze da parte di Toscano. Da parte di Bisoli è già arrivata la totale disponibilità agli amaranto, dopo aver scartato altre destinazioni in Serie C.

p.f.