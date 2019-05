Reggina, il duetto Campolo-Mariotto: "Ogni professionista attende una chiamata dal presidente Gallo"

Emozionante, a tratti commovente. La doppia diretta del programma #hasegnatolaReggina su Radio Reggio Più, questo giovedì ha coinvolto Sergio Campolo e Massimo Mariotto. Ex centrocampisti amaranto, sono stati compagni di squadra ad inizio anni '90. Non sono mancati gli scambi di battute, tra dirigenti con caratteristiche diverse ma che hanno in comune il grandissimo ed incrollabile attaccamento verso la Reggina.

"All'inizio della mia carriera, assieme a Maurizio Poli e Maurizio Raggi, è stato fondamentale – ha esordito Campolo, con riferimento a Mariotto - Mi bacchettava da morire, ero una testa calda. Non ho avuto la fortuna, in futuro, di lavorare con lui, ma senza quelle bacchettate non sarei diventato calciatore. Era già un direttore sportivo all'epoca".

"Cercavo di farvi capire che bisogna essere molto professionali. Per farcela, serve fatica – la risposta di Mariotto - Quando si riesce a fare il professionista, bisogna guadagnarsi il contratto giorno dopo giorno. Quando ero un po' brusco, strada facendo avete capito il perché di tale atteggiamento. Fa piacere che a distanza di anni, vengano ancora apprezzati quei consigli".

Schietto e profondo il pensiero di Mariotto, il cui nome è stato più volte accostato alla Reggina negli anni come papabile ds: "Adesso la Reggina sta vivendo un momento felicissimo. C'è da godersi l'attuale presidente, chi c'è adesso merita tutto il mio rispetto. C'è da concentrarsi su un obiettivo. Questo è un campionato difficile, per due volte l'ho perso in finale. Bisogna avere risorse, essere forti e fortunati. La Reggina arriva bene, c'è entusiasmo e lo stadio è pieno. Il presidente attira le simpatie di tutti. Ho vissuto il miglior Lillo Foti, mi auguro che adesso si riescano a fare le cose giuste. Auguro il meglio a questo nuovo presidente, credo che ogni professionista si auguri di ritornare dentro a questa società magnifica, in un città unica. Foti aveva il suo giro, non parliamo poi di Praticò e di altre situazioni: non mi era mai sfiorata l'idea di poter rientrare. Adesso credo che ogni professionista, sia esso un direttore generale, un direttore sportivo o un allenatore, non veda l'ora di ricevere una telefonata dalla Reggina. Questo è il mio augurio, ed in questo momento sto trepidando come ogni tifoso affinché la Reggina possa tornare a recitare la parte che ha sempre recitato negli ultimi 30 anni".

Gli fa eco Sergio Campolo, che è già stato responsabile del settore giovanile della Reggina due stagioni fa: "Massimo già allora aveva questa saggezza. È giusto lasciare concentrati gli addetti ai lavori ad operare in campo. Che stiano organizzando il futuro di questa società è evidente. Nel rispetto di chi sta lavorando ora, non posso dirti se sarei adatto al ruolo di responsabile del settore giovanile. Come ha detto Massimo, qualsiasi persona farebbe carte false per arrivare alla Reggina. Lasciamoli tranquilli nell'operare le scelte, non vanno creati problemi da due persone che hanno rappresentato una parte di storia di questa società. Massimo Mariotto, col gruppo veneto, ha aperto la strada del vero settore giovanile, grazie al compianto Mauro Biason. Unire il prodotto locale, con la professionalità che hanno portato, è stata la carta vincente. Quella società ci ha messo tantissimo tempo, per arrivare ad ottenere successi. Il calcio nel frattempo è cambiato. Massimo è stato una bandiera, io sono stato tra le componenti che hanno consentito una crescita sul piano economico, con qualche introito. Spero che la società operi le scelte migliori, in funzione della crescita non solo della Reggina ma anche della città".

Elegante la chiosa di Mariotto, che commuove l'amico Campolo: "L'importante è che la Reggina sia ritornata, tanto meglio se vince quest'anno. Mi fa molto piacere sentire Sergio Campolo parlare così. A Reggio Calabria, è il giocatore uscito dal settore giovanile che ha fatto meglio di tutti. Sapere che in questo momento non è nei quadri della Reggina, mi fa male. Le grandi società sono fatte da grandi uomini, spero che la Reggina li stia cercando".

L'uno-due fra ex centrocampisti viene concluso da Campolo: "Massimo abita a Reggio Calabria, va considerato reggino quanto noi. So benissimo che le sue parole escono dal cuore. Mi auguro in un futuro di dovermi relazionare con lui. Auguro al presidente Gallo ed alla Reggina le migliori fortune, e perché no, di ritrovarci assieme a scrivere qualche pagina importante per la nostra Reggina e la nostra città".