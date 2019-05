Raffaello a Radio Reggio Più: "Gallo vuole acquisire Vai Reggina come inno ufficiale"

Tutto pronto. La Reggina ha convocato giornalisti e tifosi per domenica 5 maggio alle ore 15:30, in occasione dell'apertura dello store ufficiale davanti al Duomo. Confermata la presenza di Raffaello, il cantautore reggino che da vari lustri scrive i testi di tante canzoni portate alla ribalta da artisti di altissimo calibro: canterà il suo inno "Vai Reggina", come colonna sonora che accompagnerà l'inaugurazione.

Raffaello Di Pietro ha parlato del contatto col presidente Gallo a Radio Reggio Più: "La canzone non è mia, ma di tutti i reggini che hanno amato la Reggina. Ho conosciuto Luca Gallo, persona a modo e molto concreta. Stiamo lavorando a delle cose nuove, presto le scoprirete. Ha paragonato l'inno della Reggina a quello della Roma, che alla fine l'ha ispirato. Tutti sanno la storia, ero all'Olimpico in occasione della vittoria con i gol di Cozza e Cirillo. Tornato a casa, ero pronto per scrivere Vai Reggina. Gallo mi ha dimostrato affetto, mi trovo bene con le persone sincere che amano questa città".

Poi la rivelazione: "Mi hanno contattato per fare una riedizione della canzone. A quel punto, mi sono sentito di non fare un torto a Gallo e mi sono fatto vivo. Lui, in un secondo, mi ha detto che vorrebbe acquisire la canzone come inno ufficiale – ha svelato Raffaello a Radio Reggio Più - Questo è un inno donato da me ai tifosi, grazie alla produzione fatta da Radio Touring dal grande Rodolfo Rodà. Per Gallo è diventato un leitmotiv".