Vibonese-Reggina 0-2, è festa amaranto: settimo posto e playoff in casa

di Paolo Ficara - Un giorno di festa. Ultras che partono insieme da piazza della Pace, autogrill gremiti di maglie bandiere amaranto, stadio "Razza" che sembra il distaccamento del "Granillo". Vibonese-Reggina non poteva che finire con una vittoria per la formazione teoricamente ospite. Un autogol di Maciucca al 30' ed una conclusione di Doumbia al 33' non solo valgono i tre punti, ma consentono alla Reggina di entrare in carrozza nei playoff.

LE SCELTE - Cevoli sceglie Doumbia al posto di Tulissi in attacco, come unica novità di formazione. Nell'assetto si nota subito Strambelli trequartista. Orlandi vara un 5-3-2, a sinistra c'è Maciucca anzichè Tito. Spicca la presenza dell'ex Camilleri al centro della retroguardia.

IN DISCESA DOPO MEZZ'ORA - Gara tesa, si intuisce da subito che non ci sarano sconti. Allegretti chiama in causa Confente dalla distanza. Poi qualche palla inattiva non viene sfruttata, prima della punizione messa da Bellomo sulla testa di Solini: Mengoni si salva in qualche modo. Strambelli sale in cattedra alla mezz'ora, resistendo ad un contrasto prima di toccare per Doumbia: il francese vede il movimento senza palla di Salandria e lo smarca, il cross ravicinato è deviato da Maciucca nella propria porta.

IL SIGILLO - Non manca il nervosismo tra le due compagini in campo, mentre sugli spalti è un tripudio monocolore. Il raddoppio arriva già al 33', propiziato ancora da Strambelli. Servizio per Salandria, conclusione deviata, Doumbia lestissimo a scartabellare in rete.

ORLANDI CI PROVA - Pochi minuti dopo la ripresa delle ostilità, la Vibonese si dispone con 4-3-1-2 grazie all'inserimento del trequartista Melillo. Cevoli si limia ad arretrare Strambelli mezzala, Orlandi cambia i terzini dando spazio ai fluidificanti Ciotti e Tito. I rossoblu non trovano mai il guizzo utile a riaprire la contesa. Anzi, è Doumbia a divorarsi lo 0-3 dopo una buona parata di Mengoni su Franchini. L'attenzione va ai parziali degli altri campi.

SETTIMO POSTO - Casertana, Monopoli, Cavese e Viterbese tutto fanno fuorchè vincere. La Reggina era quattordicesima tre partite fa, adesso agguanta il settimo posto e se lo tiene, in virtù della vittoria a tavolino del prossimo ed ultimo turno. Significa che giocheremo in casa domenica 12 maggio contro chi si posizionerà ottavo, botta secca e due risultati su tre a disposizione. È il trionfo dell'immenso Roberto Cevoli, che chiude la regular season con una media di 1,74 punti a partita. Solo Franco Colomba, nell'attuale millennio, è riuscito a fare meglio con 1,79 nel campionato della seconda promozione in A.

VIBONESE-REGGINA 0-2

Reti: 30' aut. Maciucca, 33' Doumbia

VIBONESE (5-3-2) Mengoni, Finizio (60' Ciotti), Malberti (52'Melillo), Camilleri, Silvestri, Maciucca (60'Tito); Prezioso (52' Collodel), Obodo, Scaccabarozzi, Alllegretti, Bubas. A disposizione Zaccagno, Franchino, Cani, Rezzi, Donnarumma, Altobello, Filogamo, La Ragione. Allenatore Orlandi.

REGGINA (3-4-1-2) Confente, Conson, Gasparetto, Solini, Kirwan, De Falco (69' Zibert), Salandria, Franchini, Strambelli, Doumbia, Bellomo (69' Tulissi). A disposizione Farroni, Sandomenico, Ciavattini, Marino, Pogliano, Procopio, Redolfi, Martiniello, Ungaro, Baclet. Allenatore Cevoli.

Arbitro Guida di Salerno

Ammoniti : Scaccabarozzi, De Falco, Melillo, Strambelli