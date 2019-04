Reggina, recuperato Conson. Cevoli "La Vibonese? A nessuno piace perdere in casa"

Notte prima degli esami. È la sensazione che proveranno i calciatori della Reggina, chiamati a dare fondo alle proprie energie domenica sul campo della Vibonese. L'obiettivo playoff è lì, a portata di mano. Ripreso per i capelli, nelle ultime due partite. Sottovalutare l'avversario sarebbe delittuoso. Il dato certo è rappresentato dal grande afflusso di pubblico reggino. Già 3 mila i biglietti complessivamente venduti per la gara del "Razza" (inclusi, dunque, i tifosi locali). Il botteghino dello stadio, come apprendiamo dalla U.S. Vibonese, verrà aperto già alle 10:00 di domenica.

In campo, soltanto Baclet ha saltato la rifinitura per un fastidio al tendine rotuleo. Sarà comunque tra i convocati. Recuperato Conson, che ha smaltito la tonsillite. Il capitano sarà al suo posto, si va verso la totale conferma dell'undici che ha piegato la Casertana.

"Partita importantissima. Essendo l'ultima, in caso di passo falso non si può recuperare. Il playoff è l'obiettivo che ci siamo prefissati, almeno da gennaio a questa parte. Affrontiamo una squadra che magari avrà meno motivazioni, ma a nessuno piace fare brutte figure e perdere in casa". Così il mister Roberto Cevoli ha presentato la gara in conferenza stampa. Domenica tutte la partite del girone C della Serie C si giocheranno in contemporanea, con fischio d'inizio alle ore 15:00. Questa la probabile formazione amaranto per Vibonese-Reggina:

3-5-2: Confente; Conson, Gasparetto, Solini; Kirwan, Salandria, De Falco, Strambelli, Franchini; Tulissi, Bellomo.

p.f.