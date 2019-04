Reggio: incendiata la vettura del giornalista Giovanni Baccellieri

di Paolo Ficara - Grave gesto commesso poco prima dell'alba, ai danni del giornalista Giovanni Baccellieri. La sua vettura è stata data alle fiamme da ignoti, ed è già scattata la denuncia presso le forze dell'ordine. In attesa dei doverosi accertamenti del caso, non si può non sottolineare come il clima di astio diffuso artatamente attorno a chi si occupa di vicende calcistiche, negli ultimi anni, sia arrivato a livelli inaccettabili.

Al giornalista Baccellieri, attivo da decenni con trasmissioni radiofoniche ed adesso impegnato sulle frequenze di Antenna Febea, va la piena e totale solidarietà da parte della redazione del Dispaccio. Solidarietà che vale come condanna, scontato precisarlo ma ci teniamo, verso chiunque si renda capace di ogni tipo di bassezza, materiale e non, atta ad intimidire o a condizionare il pensiero di chi tratta quotidianamente un argomento come il calcio, in teoria leggero ma attorno al quale girano notevoli interessi economici.