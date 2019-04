Reggina: contattato Filippo Galli come responsabile del settore giovanile

Un lusso per la categoria. Filippo Galli ha condotto il settore giovanile del Milan per una decina di anni, conseguendo buoni risultati e soprattutto lanciando diversi giocatori verso palcoscenici importanti. La Reggina gli ha formulato una proposta reale e concreta, per ricominciare lo stesso lavoro in riva allo Stretto. Nella convinzione di riappropriarsi interamente del Sant'Agata.

L'ex difensore del Milan di Arrigo Sacchi sarà ospite telefonico di Radio Reggio Più, durante il programma #hasegnatolaReggina che andrà in onda giovedì alle 19:00 in diretta Facebook.

p.f.