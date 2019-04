Ex Reggina: Loria tra i convocati della Juventus per i quarti di Champions League

Quella musichetta gli auguriamo di ascoltarla più volte. Leonardo Loria è tra i convocati di Max Allegri per i quarti di finale della Champions League, che stasera la Juventus spera di superare al cospetto dell'Ajax nella gara di ritorno a Torino. Il portiere classe '99 è stato per tre stagioni nelle giovanili della Reggina, che nel 2012 lo aveva prelevato dal serbatoio del Trapani.

Svincolatosi dopo la mancata iscrizione del 2015, il ragazzone siciliano si è accasato alla Juventus ed oggi ne è il capitano della formazione Primavera. Prontissimo per un'esperienza da titolare anche in una piazza importante, Loria è tutt'oggi in contatto con Antonino Liuzzo, suo preparatore ai tempi del Sant'Agata. Un ritorno in riva allo Stretto, anche in prestito, non sarebbe affatto disdegnato.

p.f