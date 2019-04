Reggina: sarà Giuseppe Marotta l'ospite d'onore del 2° premio "Oreste Granillo"

Si svolgerà martedì 23 aprile alle ore 18:00, presso Palazzo Alvaro, la cerimonia di consegna del premio sportivo intitolato ad "Oreste Granillo", giunto alla seconda edizione. L'ideatore Maurizio Insardà ha scelto Giuseppe Marotta, attuale amministratore delegato dell'Inter dopo i fasti alla Juventus, come ospite d'onore.

Sempre presso Palazzo Alvaro si è tenuta la conferenza di presentazione: "Granillo è stato un pezzo di storia della città: Sindaco, presidente del Coni e presidente della Reggina. Parleremo di come è cambiato il calcio negli ultimi decenni - ha affermato Insardà, giornalista del Corriere dello Sport - La serata sarà coordinata da Italo Cuccci e presentata da Marica Giannini. Ci saranno riconoscimenti per le personalità reggine".

Maria Stella Granillo, figlia dell'indimenticato presidente che portò la Reggina per la prima volta in Serie B, è grata per l'iniziativa: "Quando si parla di mio padre, il cuore va a mille. Vi aspetto numerosi martedì 23 aprile".

Doverosa anche la presenza di Demetrio Marino, consigliere della Città Metropolitana con delega allo sport: "Siamo contenti di supportare l'idea di ricordare Oreste Granillo. Dal passato possiamo costruire il futuro. La Reggina vuole imporsi con la nuova società, noi vogliamo supportarla. In questa edizione del premio Granillo ci saranno delle novità".

p.f.