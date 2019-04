Belardi a Radio Reggio Più: "Dura da digerire l'accusa di aver tradito la Reggina"

Non l'ha mandata giù. Emanuele Belardi aveva in mente un percorso ben preciso per il settore giovanile della Reggina, al punto che in estate l'ex compagno Simone Perrotta era sceso a Reggio per una sorta di taglio del nastro. Dopo le dimissioni dello scorso novembre, sembrava che le fila potessero essere riannodate dalla gestione Gallo. Questo ed altri argomenti, toccati dall'ex portiere amaranto giovedì a Radio Reggio Più.

"Felice per il ritorno di Cevoli, credo non meritasse di andare via – ha esordito Belardi circa le vicende tecniche – Il campo parlava per lui. Nonostante le difficoltà, aveva portato la squadra al quinto posto. Fu una decisione azzardata. Il motivo di quell'esonero? Si diceva non ci fossero grandissimi rapporti. Incomprensioni e malumori ci possono stare. Ma poi, al di là dei rapporti personali, bisogna guardare il lavoro. Ed il lavoro gli dava ragione".

Il commento sulla promozione di Ennio Russo dal settore giovanile a consulente in prima squadra: "Credo che l'80% di una società di calcio è composto da dirigenti. Quelli importanti riescono a controllare allenatore e giocatori. Gestendo bene le situazioni, si possono superare tutti i momenti, compresi quelli di esaltazione. Ennio Russo? Non lo conosco più di tanto. Nei miei 20 anni di professionismo, non l'ho mai incontrato né come mio dirigente né come avversario. Quando sono arrivato io, era un uomo cardine della vecchia società. ho avuto pochi rapporti. Se lo hanno promosso, la nuova società avrà individuato in lui una persona utile per il momento attuale e per il futuro".

Belardi parla dei contatti avuti con la nuova società, per un ritorno poi non concretizzato alla guida del settore giovanile: "C'è stata la possibilità del mio ritorno. C'è stato un incontro importante con il presidente, molto gratificante, durato più di un'ora. Ci lasciammo con una stretta di mano, e col quesito se fosse un bentornato o un ben arrivato. La possibilità c'è stata".

Immancabile una risposta a pettegolezzi e leggende metropolitane, circa le sue dimissioni: "Non mi sarei mai aspettato l'accusa di aver tradito la Reggina, mi ha ferito. Sentir dire che ero partecipe ad un atto contro la Reggina, è stata la più grande cattiveria che ho sentito su di me. Sono arrivato a Reggio Calabria a 14 anni, giocando dai Giovanissimi Regionali alla Serie A. nel mio piccolo, ho contribuito a vincere due campionati di B più qualche salvezza in A, spareggi compresi. Nei momenti difficili della precedente società – confessa un emozionato Belardi – mi sono permesso di pagare un rimborso spese ad un allenatore che non aveva un altro lavoro. Nessuno aveva percepito nulla, come risaputo. Se una persona voleva organizzare un golpe, penso che se ne sarebbe lavata le mani. Sono tifoso della Reggina, ci tenevo tantissimo a quello che stavo facendo. Ci vorrà tanto tempo per rimarginare questa ferita. Essere accusato di aver tradito la squadra del cuore, è dura da digerire".