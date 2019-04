Reggina, operazione in Belgio per Viola. Vicini due rinnovi

I suoi problemi erano già noti, al punto che si parla di una possibile rescissione contrattuale. Adesso ci si può anche chiedere come abbia fatto Alessio Viola a scendere in campo, segnando e facendo assist, in determinate condizioni fisiche. L'attaccante amaranto è stato sottoposto ieri in Belgio ad operazione chirurgica, per la completa ricostruzione della cartilagine di un ginocchio.

Oltre a ringraziare Alessio Viola per il contributo offerto in campo, quando qualsiasi altro essere umano non si sarebbe alzato dall'infermeria, gli auguriamo di poter tornare presto a svolgere il suo amato mestiere. Forza Alessio.

Nel programmare il futuro, la Reggina ha ormai definito il prolungamento di Niko Kirwan. Nella scorsa estate aveva firmato un annuale con opzione per altri due anni, è stata semplicemente esercitata. Manca solo il nero su bianco per quanto riguarda Sasà Sandomenico, il cui attuale accordo è in scadenza al prossimo 30 giugno.

p.f.