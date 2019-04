Reggina, Taibi: "Con Cevoli non ero d'accordo sullo sciopero"

di Paolo Ficara - Molto disteso il clima tra staff tecnico e squadra, in occasione della restaurazione di Roberto Cevoli sulla panchina della Reggina. Nel pomeriggio l'allenamento tenuto dal tecnico sammarinese è iniziato con una riunione all'aperto, proseguendo poi con una partita su campo ridotto durante la quale si è potuta notare l'intesa tra il tecnico ed i propri calciatori.

Da segnalare una prima conversazione a tre, avvenuta in campo tra Cevoli, il ds Taibi ed il dg Iiriti, ed un secondo briefing a fine allenamento tra allenatore, direttore sportivo, tecnico in seconda Cancelli e consulente tecnico Russo. Dopodiché, spazio ai peccati di gola di nuovo con la squadra per compensare i due mesi di distacco.

Il ds Taibi è intervenuto ai microfoni di Video Touring: "Ho visto una squadra come se si fosse arresa. Là ci vuole il buon senso di prendere una decisione, anche se dispiace per un professionista esemplare come Drago. Ho visto una squadra piatta, in riunione ho detto che è ora di cambiare. Le decisioni tecniche sono sempre state mie. Mi confronto con la proprietà, con Iiriti, anche con Ennio Russo che adesso è nel nostro staff, ma le scelte tecniche sono sempre state mie. Chiaro che si può sbagliare".

Durante la trasmissione Momenti Amaranto, non è mancato il messaggio di un ascoltatore che si chiede se Taibi a luglio sarà ancora alla Reggina: "Credo che si sbagli. Da luglio ad oggi si sono fatte cose straordinarie, con tanti errori. Però si vede che Reggio si è risvegliata. Con Gallo parliamo spesso di calcio, adesso ne conosce abbastanza. I presidenti, per la maggior parte, sono umorali. Ha difeso il sottoscritto, lui sa come lavoriamo. Chiaro che ci sono stati degli errori. Quando abbiamo preso Procopio ed avevamo Seminara, stavamo giocando col 3-5-2. A gennaio, tutti dicevano che abbiamo fatto il miglior mercato della Lega Pro. Baclet l'anno scorso è stato determinante, il calcio non è una scienza esatta. Procopio? In questa categoria vengono imposti 14 over, bisogna fare delle scelte. L'unica cosa che avrei voluto dire al mio presidente, è di essere meno espansivi a livello mediatico. Non ho mai pensato che questa squadra fosse la più forte di tutte, abbiamo speso meno rispetto alle altre. Dato che prima avevamo speso zero, o pochissimo. Dovevo essere bravo a stemperare. Ora siamo soggetti a critiche con 44 punti sul campo".

Poi di nuovo qualche seccante riferimento senza contraddittorio su vicende passate: "Volevo venire in conferenza a comunicare l'esonero, il presidente ha voluto mettere la faccia. Ci tiene a tutelare i collaboratori. Col mister Cevoli ci siamo lasciati in ottimi rapporti. Qualcuno ha scritto che con Cevoli avessimo problemi extracalcistici, ed è nato questo disguido. Con Cevoli ho avuto vedute diverse nel periodo del fallimento, quando non ero d'accordo che scioperassero. Forse ero un povero illuso, ma oggi ho ragione, che entrasse qualcuno. Mi ha chiamato Iiriti, si è presentato, dicendo che in caso di sciopero non avrebbero preso la squadra. Per fortuna Gallo ha fatto i bonifici. Ma se io mi fossi schierato con la squadra, oggi non saremmo qua. Da luglio martellavo per far sì che venisse dato il meglio. Ho sperato che succedesse quello che è successo. Dopodiché con Roberto ci siamo chiariti. In quella partita col Catanzaro non ho visto la convinzione di andare avanti. Oggi ti dico che mi sono sbagliato. Da luglio ha fatto un lavoro non straordinario, ma immenso. I giocatori hanno dato il massimo, pur avendo alibi. Ho pensato che, cambiando tanto, la squadra non fosse più disegnata per Cevoli. Sono convinto che Drago è un ottimo allenatore, forse più da Serie B. oggi i risultati gli hanno dato torto. Nella vita si sbaglia. Con Roberto ci siamo visti due ore al campo. Mi ha detto che si è dispiaciuto a leggere che noi due abbiamo litigato. Ma con Roberto mi ero lasciato bene, ripromettendomi di andare a trovarlo a Rimini a fine campionato".

C'è chi invoca le sue dimissioni: "Non leggo i social e i giornali. Ho sentito parlare se ho intenzione di dimettermi. Non ho mai rubato e non ho mai ammazzato nessuno. Se analizzo quello che ho fatto da giugno ad oggi, dico che ho fatto un ottimo lavoro. Questa squadra può arrivare potenzialmente ai playoff. Continuando così, non ci saremmo arrivati".

Ungaro sembra vicino al reintegro in lista: "Viola purtroppo si deve operare. Spero possa tornare ad essere un calciatore. Per mettere dentro un fuori lista, dobbiamo trovare un accordo per la risoluzione".