Reggina: Gallo in conferenza, vicino l'avvicendamento Drago-Cevoli

Vicino un nuovo scossone in casa Reggina. Già al termine della partita con la Sicula Leonzio, persa malamente in casa, si era complicata la posizione di Massimo Drago. Il Presidente Luca Gallo, dopo aver terminato una lunga riunione con squadra e direttore sportivo, sta per arrivare in conferenza stampa. Probabile che venga annunciato l'esonero del tecnico crotonese, con conseguente ritorno in panchina di Roberto Cevoli. (P.F.)

Seguiranno aggiornamenti