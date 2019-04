Reggina vs Sicula Leonzio: c'è De Falco, Drago ripropone Salandria terzino

Vietato perdere. Dopo la sconfitta patita a Rieti, la Reggina è costretta a trovare continuità nei seguenti quattro turni di campionato, prima di chiudere con la vittoria a tavolino sul Matera. La rincorsa al decimo posto passa dalla gara interna contro la Sicula Leonzio, piegata all'andata per quello che fu il primo successo esterno degli amaranto.

Queste le indicazioni di formazione fornite dal tecnico Massimo Drago, in conferenza stampa: "A sinistra abbiamo tutti e due i terzini fuori. Doumbia non sarà della gara, De Falco si è allenato solo ieri. Se non dovesse farcela, il centrocampo potrebbe essere composto da Marino, Zibert e Franchini".

In realtà De Falco ha sostenuto anche la rifinitura, e guiderà lui un centrocampo che potrebbe vedere invertite le posizioni di Marino e Zibert, forse per non togliere fisicità da una fascia sinistra in cui Salandria agirà da terzino. L'altro reparto in sofferenza è l'attacco, dove l'assenza di Doumbia si aggiunge a quelle di Tassi e Viola: sarà ovviamente Baclet a ritrovare una maglia da titolare.

Questa la probabile formazione amaranto per Reggina – Sicula Leonzio, fischio d'inizio domenica alle 14:30 (minuto di raccoglimento in ricordo di Giacomo Battaglia):

4-3-1-2 Confente; Kirwan, Gasparetto, Conson, Salandria; Marino, De Falco, Zibert; Bellomo; Strambelli, Baclet.

p.f.