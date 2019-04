Reggina-Sicula Leonzio: i convocati di Drago

Il tecnico amaranto Massimo Drago ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per la 34^ giornata del campionato di serie C tra la Reggina e la Sicula Leonzio prevista per domani 7 aprile 2019 alle ore 14.30 presso lo stadio "Oreste Granillo" di Reggio Calabria

La lista dei ventuno convocati:

Portieri: Confente, Farroni, Vidovsek

Difensori: Ciavattini, Conson, Gasparetto, Kirwan, Pogliano, Redolfi, Solini

Centrocampisti: Bellomo, Franchini, De Falco, Marino, Salandria, Strambelli, Zibert

Attaccanti: Baclet, Martiniello, Sandomenico, Tulissi