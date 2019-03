Grassani a Radio Reggio Più: "Reggina, il cambio di proprietà si è sentito davanti agli organi di giustizia"

di Paolo Ficara - Per chi avesse ancora dubbi. L'avvocato Mattia Grassani è tornato a freddo, sull'appello decisivo per la Reggina ai fini della restituzione di 4 punti in classifica. Ai microfoni di Radio Reggio Più, il legale emiliano ha toccato anche altre tematiche che lo hanno direttamente coinvolto negli ultimi mesi.

"Anche l'accusa non ha potuto che confermare la discontinuità con la gestione Praticò. Una società con un'istanza di fallimento e con giocatori in sciopero, se a fine dicembre non fosse stata rilevata, oltre a sparire dal calcio avrebbe messo in mezzo ad una strada decine di famiglie – ha spiegato l'avvocato Grassani - Il fatto che Gallo abbia dato inizio ai pagamenti prima ancora di diventare il proprietario, è stato l'argomento che ha avuto maggiore presa sulla Corte Federale d'Appello".

L'esperto di diritto sportivo pronostica un futuro radioso per la Reggina, rimarcando la differenza con la precedente gestione: "Avendo partecipato in passato ad udienze per la Reggina targata Praticò, ed essendo questa la prima udienza della Reggina targata Gallo, posso testimoniare un dato assolutamente certo: il cambiamento si è sentito, anche a livello di organi di giustizia. In sede di dibattimento, ci si è chiesti chi glielo facesse fare a Gallo di rilevare questi debiti? Per lui è un attestato di correttezza. In quattro anni, a Reggio Calabria, una famiglia ha prodotto una promozione non sul campo, conseguendo nei successivi tre anni risultati per dirla alla Mourinho da zeru tituli, arrivando poi al punto che abbiamo ricordato: la sensazione è che non se ne potesse più. L'attuale Reggina può iniziare un ciclo che può condurre in Serie A. Il fatto di essere andati a rappresentare un presidente come gallo, ha avuto un peso enormemente superiore".

Ecco la risposta a chi ancora biascica tesi complottistiche: "Nessun disegno di eliminare il calcio a Reggio Calabria. Nessuna volontà di fare del male ad una famiglia. Così sgombriamo il campo da tesi complottistiche e vittimistiche. All'inizio di questa avventura in Serie D, non avendo mai lavorato per la Reggina Calcio prima di allora, venni chiamato da Demetrio e Giuseppe Praticò con attestati di fiducia. Al punto da raggiungere un accordo quadriennale, che probabilmente non si stipula neanche in Serie A. Sono stato sempre il primo alleato di questa società. nel primo anno, ricordo una partita vinta a tavolino, grazie al direttore Gabriele Martino che si impuntò per seguire quel procedimento che diede ragione. Dopo ci fu spazio a dubbi, e soprattutto alla dimostrazione che la parole non sono fatti. Quando ho visto che mancavano tanti tanti tanti soldi sul mio conto corrente, ho chiesto al presidente come si pretende che l'automobile percorra chilometri senza benzina nel serbatoio. Ho affrontato diverse cause per la Reggina. Quando le continue rassicurazioni verbali hanno lasciato il passo al vuoto più totale, ho inteso tutelare un mio credito. L'istanza di fallimento può aver avuto una funzione di elettroshock, rispetto ad una piazza quasi rassegnata ad una fine cui la proprietà stava inducendo questo club. Con la propaganda non si ottiene niente. Il giudice aveva rinviato a gennaio, per verificare la solidità di questa società. poi è avvenuto il miracolo: Luca Gallo, senza richiamare paragoni sacri, è un santo catapultato su Reggio Calabria. Spazzando via eretici e peccatori, che avrebbero portato la società all'inferno".

Al di là della sua istanza di fallimento, la mossa utile a disarcionare definitivamente la più scarsa proprietà della storia è stata un'altra: "Lo sciopero dei calciatori è stato fondamentale. Gesto dirompente. Statisticamente, nelle piazze in cui i giocatori scioperano, quella è l'anticamera della cancellazione del club – ha dichiarato Mattia Grassani a Radio Reggio Più - La mossa, concordata con l'associazione di categoria, ha fatto capire che la misura era ultracolma. Bimestre luglio/agosto non onorato coi contributi, bimestre settembre/ottobre completamente non onorato. Le scelte non sono state facili. Per me non lo è stato muovere un'istanza di fallimento, per loro altrettanto. Ma soltanto con queste soluzioni estreme si è consentito l'approdo di Gallo a Reggio Calabria. O per fallimento dichiarato, o per mancata partecipazione a quattro gare, questa società non sarebbe arrivata al termine della stagione. Senza queste iniziative, quale futuro avrebbe avuto la Reggina? Con quali strumenti avrebbe sanato morosità per centinaia di migliaia di euro?".