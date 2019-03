Reggina da -8 a -4, Grassani: "Gallo batte Praticò 100 a zero"

Monumentali. Non ci sono aggettivi migliori, per descrivere l'operato di chi ha difeso la Reggina davanti alla Corte d'Appello, riportando a casa ben 4 punti. Cioè il doppio rispetto alle già rosee previsioni di qualche ora fa. L'avvocato Mattia Grassani, che assieme al collega Eduardo Chiacchio ha curato il reclamo, ha di fatto annunciato il grande successo ai microfoni di Radio Reggio Più.

Il legale emiliano è intervenuto alla trasmissione #hasegnatolaReggina, a dibattimento concluso ed a pochi minuti dal responso ufficiale: "L'argomento della discontinuità ha fatto breccia. La nuova proprietà si trova a pagare per colpe e manchevolezze ad essa non riferibili. L'avvocato Iiriti ha preso la parola, sottolineando la volontà di garantire uno stipendio anche a magazzinieri e segretarie. L'argomento è nuovo per la giurisprudenza sportiva, in passato non è stato mai recepito. Hanno fatto domande circa i debiti trovati da Gallo in seguito alla gestione Praticò. La nuova società aveva pagato una tranche quando non era ancora proprietaria. Ho visto i giudici reagire interessati".

Dimostrando profondo affetto verso i tifosi amaranto, l'avvocato Grassani ha risposto una seconda volta al telefono per annunciare l'ufficialità del verdetto: "Sono 4 i punti che la Reggina ritrova in classifica. Abbiamo avuto il riscontro ufficiale, adesso la palla passa ai giocatori. È come un turno e mezzo non giocato, ma incrementato in termini di punti. Gallo batte Praticò 100 a zero. Ho parlato col direttore generale Iiriti, era molto contento. È un risultato storico, la Corte d'Appello ha voluto premiare serietà e consistenza di chi vuole fare il bene della Reggina e non il male come chi li ha preceduti. Godetevela tutta, i playoff sono dietro l'angolo".

p.f.