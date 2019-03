Reggina: fissato l'orario per l'udienza presso la Corte d'Appello

Si svolgerà giovedì 28 marzo alle ore 17:00, davanti alla Corte d'Appello, l'udienza in cui la Reggina proverà a vedere decurtata l'attuale penalizzazione di 8 punti. I primi 2 per i contributi di luglio/agosto 2018 non versati entro metà settembre, gli altri 6 per stipendi e contributi di settembre/ottobre 2018 più la recidiva sui contributi.

Il ricorso è affidato agli avvocati Mattia Grassani (per il primo deferimento) ed Eduardoo Chiacchio (per il secondo). Si punta ad ottenere un paio di punti di sconto. La sentenza potrebbe arrivare o in serata, o comunque entro l'inizio della prossima settimana.

