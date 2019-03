Reggina, le lamentele di Taibi diventano ufficiali: "Attacchi personali dal Dispaccio"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la seguente nota.

In merito all'articolo "Reggina: godersela è facoltativo, cercare le streghe è... destabilizzante" pubblicato sulla testata giornalistica "Il Dispaccio" in data 26 marzo 2019 a firma di Paolo Ficara, la Reggina prende le distanze su quanto riportato e precisa che il direttore sportivo, a cui si attribuisce una reiterata sofferenza relativamente i pezzi pubblicati dalla testata stessa, non hai mai chiesto un confronto circa gli attacchi ricevuti sul proprio operato, bensì delle spiegazioni su concetti riguardanti la sfera personale.

Nel pacifico e tranquillo confronto avvenuto al Centro Sportivo Sant'Agata davanti al responsabile della comunicazione Giuseppe Praticò, il direttore Massimo Taibi ha sottolineato come il giornalista in questione e/o qualsiasi altro addetto ai lavori, fosse libero di criticare il proprio operato sottolineando di non aver mai chiesto a nessun organo di informazione di aver un atteggiamento soft nei propri confronti.

A tempo debito il direttore Sportivo Massimo Taibi rivelerà quanto accaduto a metà dicembre in merito al possibile fallimento della Reggina, relativamente le azioni intraprese da qualche soggetto che paventa amore verso i colori amaranto.

Considerando il persistere di attacchi sul piano personale rivolti al nostro tesserato Taibi, la Reggina si riserva di aderire per vie legali.

Qui l'articolo di Ficara: http://ildispaccio.it/calcio/84-quadrante-amaranto/207084-reggina-godersela-e-facoltativo-cercare-le-streghe-e-destabilizzante