Reggina, ecco due nuovi dirigenti: ufficiali le nomine per Calafiore e Russo

Una struttura che prende forma. Alcune settimane fa avevamo anticipato la nomina di Vincenzo Calafiore, figura professionale reggina già intranea alla M&G del Presidente Gallo, come dirigente della Reggina. Il figlio del professore e giornalista Franco Calafiore, cui è intitolato il palasport, è stato appena ufficializzato come coordinatore organizzativo ma è già operativo da febbraio.

Medesimo comunicato è stato diramato per ufficializzare Ennio Russo come coordinatore tecnico della prima squadra. Russo ha iniziato il percorso con la Asd Reggio Calabria nel 2015, ed in questi anni era sempre rimasto con vari incarichi nel settore giovanile, essendo uomo di fiducia della famiglia Praticò.

p.f.