Reggina: il 28 marzo si esaminano i ricorsi presentati per le penalizzazioni

I legali della Reggina hanno presentato la memoria difensiva per i punti di penalizzazione inflitti al club. La Corte Federale d'Appello esaminerà i ricorsi presentati della società nella riunione di giovedì 28 marzo presso la sede federale con inizio alle ore 14. A comunicarlo, in una breve nota, è la stessa società amaranto.

"Siamo fiduciosi e ottimisti - dichiara il direttore generale Vincenzo Iiriti - abbiamo messo in campo tutti i mezzi possibili per ottenere una riduzione delle penalizzazioni, continuiamo ad operare per il bene della squadra e della Città di Reggio Calabria".

Dettagli Creato Giovedì, 14 Marzo 2019 12:11