Reggina: ripresa al Sant'Agata, differenziato per due difensori

La Reggina ha ripreso gli allenamenti al Sant'Agata, dopo i due giorni di riposo concessi dal mister Massimo Drago. Differenziato per Niko Kirwan e Matteo Solini. Sempre out Alessio Viola, il quale difficilmente tornerà disponibile per questa stagione. Non si è visto il ds Massimo Taibi. Gli amaranto non saranno impegnati nel prossimo weekend, ed ospiteranno il Catania domenica 24 marzo senza lo squalificato Allan Baclet.

Dettagli Creato Mercoledì, 13 Marzo 2019 21:30