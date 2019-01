Urbs Reggina: Zibert amaranto al 100%

La Reggina e il presidente Luca Gallo comunicano l'acquisto a titolo definitivo di Urban Zibert, 26 anni. Da oggi il cartellino del centrocampista è al 100% di proprietà della società amaranto. Prestito in soffitta: il centrocampista, già in forza alla Reggina dall'inizio dell'anno, lascia la Juve Stabia. Zibert ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno del 2021.

Un premio meritato - si legge in un comunicato stampa della società amaranto - dopo l'ottima prima parte di stagione giocata dalle parti del Granillo: con 21 gettoni messi da parte, lo sloveno rappresenta un colpo per l'immediato ma anche per il futuro.