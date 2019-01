Urbs Reggina, firmano in due: ecco Gasparetto e Farroni

Ancora attivissima la Urbs Reggina, presente a Milano con i direttori Iiriti e Taibi per le ultime ore di calciomercato invernale. Defnito l'acquito a titolo definitivo di Daniele Gasparetto, gigantesco difensore centrale che arriva dalla Ternana. Per lui notevole esperienza in Serie B con le maglie di Cittadella e Spal. Il suo arrivo non esclude comunque quello di Zhivko Atanasov, si sta lavorando per fare spazio nella lista over.

Il portiere under che andrà a fare il vice di Confente sarà Alessandro Farroni, protagonista di un ottimo girone d'andata col Matera. In virtù delle vicissitudini del club lucano, anche per lui si tratta di arrivo a titolo definitivo. Fervono adesso le trattative per cedere Petermann, Ungaro e probabilmente anche Mattia Licastro. Solo un ulteriore cessione, quella di Alex Redolfi nello specifico, potrebbe creare lo spazio per l'arrivo di Atanasov che resta comunque bloccato.

p.f.