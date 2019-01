Urbs Reggina: il nuovo centrale sarà il bulgaro Atanasov

Proprio una settimana fa aveva destato una buona impressione al "Granillo", nonostante i tre gol incassati dalla Viterbese Castrense. Il bulgaro Zhivko Atanasov sarà il nuovo rinforzo per la difesa della Urbs Reggina. Già protagonista un paio di stagioni fa con la Juve Stabia, il classe '91 ha ottenuto il via libera dai laziali dopo il tesseramento di Andrea Coda. Il ds Taibi potrebbe ultimare il calciomercato in entrata con un portiere ed un difensore under.

p.f.