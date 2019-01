Urbs Reggina: trattativa serrata con Ciccio Cosenza, ma...

Cuore e testa da mettere d'accordo. È andata avanti per 48 ore una trattativa serrata tra la Urbs Reggina e Ciccio Cosenza, anche in virtù del via libera del Lecce. Offerta importante, contratto lungo. Il roccioso centrale dell'ultima Reggina che si era giocata i playoff per andare in Serie A, si è sentito lusingato.

Alla soglia dei 33 anni, però, Cosenza non può scegliere solo col cuore. Ragioni di ordine familiare gli impongono riflessioni. Ne deriva che l'intenzione è quella di non muoversi da Lecce fino a giugno, nonostante ci sia zero spazio per lui nelle scelte di mister Liverani.

Un professionista esemplare ed un uomo vero. Difficilmente modificherà la propria decisione negli ultimi due giorni e mezzo di calciomercato. Ma per luglio, le porte sono aperte. Anche perché Reggio sarà sempre la sua prima scelta.

