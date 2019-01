Baclet in gol all'esordio: è 1-1 per la Urbs Reggina a Monopoli

di Paolo Ficara - Imbattibilità mantenuta. Bicchiere mezzo pieno per la Urbs Reggina, che ottiene un prezioso 1-1 in casa del Monopoli. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, pugliesi in vantaggio grazie a Paolucci in contropiede al 65'. Risponde subito al 66' Allan Baclet, all'esordio con la maglia amaranto, con un preciso colpo di testa.

Il modulo di Cevoli registra una leggera modifica: una mezzapunta in più, ossia Bellomo dal 1', con Doumbia unico vero riferimento offensivo nel 3-4-2-1 in cui Sandomenico viene confermato sull'out sinistro. Salandria fa respirare Zibert in mediana, mentre Pogliano rileva ottimamente lo squalificato Solini in difesa. Il giovane di proprietà del Chievo risulterà il meno ruvido dei centrali.

Discreto avvio per gli amaranto, che però si fanno vivi solo su calcio da punizione. Due volte Strambelli e poi Bellomo non riescono però a centrare il bersaglio grosso. A dare qualità al 3-5-2 di Scienza, dato che il senegalese Mangni è ben tenuto da Pogliano, ci pensano i due greci. Rota sfonda ottimamente a destra, assist per Sounas che si fa sporcare la conclusione ravvicinata da Conson: Confente è super nel deviare in angolo la più nitida palla gol del primo tempo.

Qualche fiammata ad inizio ripresa, ma il Monopoli presidia bene le fasce con Rota e Donnarumma in grande spolvero. Tuttavia, sull'unico pallone che passa da sinistra, Strambelli apre troppo il piatto. Cevoli attinge dalla panchina: dentro Franchini e Baclet per Kirwan e Strambelli. Dopo una punizione battuta da Bellomo, parte un contropiede dei padroni di casa: Mangni protegge palla a destra e vede il movimento di Paolucci, perso da De Falco, che beffa Confente in uscita al 65'.

Esattamente come due stagioni fa, quando a Marino rispose Genchi, il risultato al "Veneziani" torna in parità dopo un giro d'orologio. Sandomenico se la porta sul destro e crossa a rientrare: Baclet nemmeno stacca, appoggiando di testa nell'angolino e sorprendendo Pissardo sul primo palo. Da lì al 90' sarà la Urbs Reggina a provarci di più, ma Tulissi e Zibert non faranno in tempo ad incidere dopo essere subentrati nel finale.

In termini di classifica, il pareggio consente agli uomini di Cevoli di tenere sotto proprio il Monopoli, conservando il quinto posto. Nulla da recriminare per aver colto un risultato giusto in casa di una delle migliori compagini del girone. Importante che Baclet si sia presentato con un gol decisivo, pur partendo dalla panchina. Adesso servirà tutto il calore del "Granillo", domenica prossima, per piegare il Catanzaro terzo in classifica.