Reggina: presi Di Matteo e Paghera. Iiriti: "Da venerdì al Sant'Agata"

di Paolo Ficara - Il compleanno si avvicina. E Luca Gallo si presenterà con due cadeau per i 105 anni della Reggina (ormai possiamo chiamarla così, come capirete tra qualche rigo), sotto forma di rinforzi per la compagine allenata da Roberto Cevoli. Chiuso l'accordo per portare in amaranto Luca Di Matteo, esterno sinistro classe '88 che arriverà dal Lecce, club col quale ha conquistato la promozione in B nella passata stagione. Può occupare l'out mancino nel 3-4-3, così come può giocare terzino in un 4-3-3. Definita anche l'intesa con Fabrizio Paghera, centrocampista 27enne rimasto svincolato dopo l'esperienza ad Avellino.

Il ds Massimo Taibi affonderà il colpo per un difensore centrale e per almeno un attaccante. C'è da lavorare anche in uscita. Il centrale Curto e l'attaccante Emmausso tornano alle rispettive società di appartenenza, ossia Empoli e Genoa. Sul mercato Zivkov e Petermann, che dovranno fare posto a Di Matteo e Paghera.

Ai microfoni di Video Touring, il dg in pectore Vincenzo Iiriti ha dichiarato che verrà riaperta la campagna abbonamenti. Inoltre, da venerdì la squadra dovrebbe allenarsi al Sant'Agata, dopo le due doppie sedute in programma a Gallico mercoledì e giovedì. Significa che c'è intesa con Antonio Girella, affittuario del marchio oltre che del centro sportivo. Più Reggina di così...