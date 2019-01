U.Reggina, Iiriti: "Giornata storica: accordo con Grassani e per il Sant'Agata"

L'anticipazione del Dispaccio circa l'avvenuto accordo tra la Urbs Reggina e l'avvocato Mattia Grassani, circa il ritiro dell'istanza di fallimento, trova conferma anche da parte dell'avvocato Vincenzo Iiriti, direttore generale in pectore: "Questa è una giornata storica per Reggio Calabria e la Reggina. Finalmente è stato chiuso il capitolo Grassani - ha affermato a Momentoitalia.it - Stamattina abbiamo consegnato un assegno di circa 150 mila euro all'avvocato Grassani, che ringrazio per essersi reso da subito disponibile".

"Ho appena raggiunto un accordo di massima con Girella per l'affidamento del Sant'Agata sino alla conclusione del campionato in corso - ha poi svelato l'avv. Iiriti - Nell'arco di due o tre giorni, riporteremo la Reggina a casa propria".