Urbs Reggina: nuova fidejussione da presentare entro il 17 gennaio

In attesa della chiusura definitiva della trattativa per la cessione della maggioranza societaria, la Urbs Reggina riceve una buona notizia dalla Corte Federale d'Appello. Nel pubblicare le motivazioni circa il giudizio di secondo grado sul caso fidejussione, viene concesso tempo fino al 17 gennaio 2019 per presentarne una nuova al posto di quella stipulata con Finworld. Non è specificata l'eventuale sanzione per chi non dovesse ottemperare. Di seguito un estratto delle motivazioni:

"Accoglie il reclamo della FIGC e, per l'effetto, annulla la decisione di cui al Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018 del TFN Sezione Disciplinare; - rigetta il ricorso di primo grado delle URBS Reggina 1914 S.r.l., Matera Calcio S.r.l., Pro Piacenza 1919 S.r.l. e AC Cuneo 191 S.r.l.; - assegna alla URBS Reggina 1914 S.r.l., alla Matera Calcio S.r.l., alla Pro Piacenza 1919 S.r.l. ed alla AC Cuneo 191 S.r.l. il termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dalla data di pubblicazione della presente decisione sul Com. Uff., per depositare presso la Lega di appartenenza una nuova garanzia fideiussoria dell'importo di € 350.000,00, secondo le modalità previste dai Com. Uff. nn. 49 e 50 del 24.5.2018, ferme, in caso di inadempimento, le sanzioni di cui alla delibera commissariale n. 59/2018".