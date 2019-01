Stadio "Granillo": danneggiato un cancello della tribuna

Dopo un 2018 decisamente travagliato, nemmeno il 2019 sembra essere iniziato sotto una buona stella per lo stadio "Oreste Granillo". Per dinamiche da accertare, nella nottata di sabato l'ingresso lato sud della tribuna ha subito una forte ammaccatura. Tale da far scaturire l'apertura del cancello, risistemato temporaneamente. Cancello tornato a spalancarsi fino alle prime ore del pomeriggio dell'Epifania, e adesso chiuso con l'ausilio dello spago.

p.f.