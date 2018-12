Falcomatà sul futuro della Reggina: "Meglio parlare a cose fatte"

Prima si conclude, meglio sarà per tutti. Il sindaco Giuseppe Falcomatà è intervenuto ad Antenna Febea, circa la trattativa che potrebbe portare la Urbs Reggina nelle mani dell'imprenditore Luca Gallo: "Nel momento in cui ci sarà il closing, cercheremo di capire le intenzioni del nuovo proprietario. Meglio parlare a cose fatte. Ad oggi, non mi sento di esprimere una considerazione su una trattativa ancora non definita. Di fallimenti ne abbiamo visti tantissimi. Nel momento in cui c'è interesse verso la Reggina Calcio, significa che c'è intenzione di investire sulla città. Quando ci sarà qualcosa di concluso, potremo esprimerci con meno prudenza".

Dettagli Creato Lunedì, 31 Dicembre 2018 13:56