Urbs Reggina beffata nel finale: il Trapani impone il pareggio, applausi per Gallo

Il girone di ritorno della Serie C inizia con un pareggio per la Urbs Reggina, capace di assaporare per quasi tutto il match la possibile vittoria contro il quotato Trapani. Un'incornata di Redolfi aveva regalato il vantaggio al 7', ma la seconda della classe ha trasformato un rigore con Corapi al 91' per l'1-1 finale. Resta il rammarico, considerando la prestazione maiuscola in fase difensiva, ma alla fine si può parlare di risultato giusto.

Dopo aver tremato all'inizio su tiro bucato da Evacuo, gli uomini di Cevoli si sono portati in vantaggio sugli sviluppi di un corner: cross da sinistra di Sandomenico e stacco vincente del centrale Alex Redolfi, autore di una prestazione maiuscola. Lo spirito di abnegazione degli amaranto, unito ad un Trapani sottoritmo, ha consentito di conservare il risultato senza troppi patemi d'animo fino all'intervallo.

Taugourdeau su punizione fa tremare il "Granillo" ad inizio ripresa, ma ad andare per due volte vicino al pareggio è Tulli. Il Trapani vede premiati i propri sforzi a ridosso del recupero, quando Confente non ritrova la posizione dopo un'uscita incerta e Solini allarga il braccio per respingere un tiro di Evacuo. Dal dischetto, Corapi spiazza il giovane portiere.

Buona l'accoglienza riservata a Luca Gallo, imprenditore vicino all'acquisto delle quote di maggioranza della società e presente oggi in tribuna, assieme ad un discreto codazzo.

p.f.