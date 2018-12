Attaccante della Reggina negli anni '90 in Serie C, oggi Francesco Passiatore sta lasciando il segno come allenatore a Roccella Jonica. Storico il 2-2 conseguito nello scorso weekend a Bari. Gli amaranto sono i primi ad uscire imbattuti dal San Nicola, nell'attuale campionato di Serie D.

"Aver rimontato da 2-0 al 2-2 contro un Bari molto forte, ci certifica la crescita tecnico-tattica della squadra. I ragazzi stanno mettendo in campo ciò che prepariamo durante la settimana. Quando sono arrivato, la società voleva iniziare un nuovo progetto. Abbiamo avuto una pausa di un paio di settimane, in cui abbiamo ricreato la rosa - ha dichiarato Passiatore a Graffisulpallone.com - La Reggina? Sono stato molto bene a Reggio, anche se ero ragazzo. La Calabria mi ha sempre affascinato, c'è molta genuinità"