Grassani a Radio Reggio Più: "La nuova società non può prescindere dall'acquisizione del marchio"

Una matassa vicina ad essere dipanata. Abbiamo svelato giovedì il possibile accordo tra l'avvocato Mattia Grassani ed il nuovo proprietario in pectore della Urbs Reggina, ossia Luca Gallo. Il legale emiliano è stato contattato dal collega Enzo Iiriti, braccio destro di Gallo, per dirimere la questione. Eloquenti le sue risposte, come dichiarato dallo stesso Grassani ai microfoni di Radio Reggio Più:

"Ci sono stati segnali assolutamente concreti per invertire la rotta, cambiando pagina rispetto a tutto quello di orribile ed inaccettabile è stato perpetrato verso la mia persona, da parte della famiglia proprietaria della Reggina. Ho avuto una lunga telefonata col rappresentante del nuovo gruppo. In quasi un'ora di conversazione, ho visto determinazione e disponibilità economica. Dopo tanti anni di incontri improduttivi e suppliche, che hanno portato poi all'istanza di fallimento. Alla fine di questa chiacchierata, ho detto che l'istanza si deve considerare come superata. È stata sondata anche la mia disponibilità a proseguire il progetto".

Le perplessità sull'operazione, fin quando non sarà conclusa, possono essere legittime. Ma Grassani dissipa i dubbi: "Rilevare le quote di una società calcistica, peraltro in grossa sofferenza, non è semplice. A maggior ragione questi nuovi imprenditori vanno accolti a braccia aperte, dimostrando come sia ben vista la loro presenza a Reggio. Sono stato incessantemente cercato dall'avvocato Iiriti. Posso dire di aver interloquito con un professionista serio. Sa che le questioni economico-finanziarie rappresentano un ostacolo importante. Allo stesso tempo, non mi sembrano dei perditempo improvvisati. Ammettono di essere neofiti, ma mi hanno trasmesso delle certezze. Persone di Reggio, che hanno fondato questa società, non me le hanno date".

Significative le dichiarazioni sulla questione marchio, dato che a pronunciarsi è proprio chi ha partorito la denominazione sociale dell'attuale club militante in Serie C: "Il nome Urbs Reggina 1914 è stato partorito di concerto con Figc e Lega Nazionale Dilettanti, per evitare di andare in concorrenza. I due temi ancora in progress, che credo tutta la città di Reggio si meriti, siano il marchio inteso come denominazione, trofei e palmares. E la definitiva attribuzione del centro di allenamento – ha affermato l'avvocato Grassani - Non ne ho potuto parlare, non ne ho titolo. Ma una società nuova con programmi importanti, non può prescindere dalla definitiva acquisizione di marchio, storia e palmares della Reggina Calcio. Ed un centro che non può basarsi su negoziazioni ponte. Un grosso club si vede dalla storia che la propria denominazione esprime. Urbs Reggina fu frutto di un compromesso".