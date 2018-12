Urbs Reggina, scampagnata contro lo scioperante Matera: 0-6, tripletta di Viola

Quasi un allenamento. Alla fine si è giocata la gara tra Matera ed Urbs Reggina, ma la Lega Pro ne rimedia una brutta figura. La dirigenza lucana, in barba allo sciopero confermato fino all'ultimo dai propri calciatori, ha schierato una formazione mista tra Berretti ed Under 17. Gli stipendi non li hanno pagati, ma accumuleranno un bel po' di minutaggio. Tutti i giocatori sono scesi in campo con i cognomi su magliette dalla numerazione più o meno tradizionale, altro aspetto borderline circa il regolamento.

Dopo aver faticato nella prima frazione, trovando il gol solo con Ungaro al 35', la Urbs Reggina ha dilagato nella ripresa. Vista la situazione, mister Cevoli ha schierato parecchi rincalzi dall'inizio. Dopo l'ingresso di alcuni titolari dall'intervallo in poi, la musica è cambiata. Tripletta di Viola, autore anche degli assist per Bonetto e Tulissi per lo 0-6 finale. Se Matera piange, domani capiremo se Reggio riderà: esauriti i due giorni festivi più il semifestivo di lunedì scorso, domani ci si augura esistano i bonifici per i calciatori amaranto che avevano ritirato lo sciopero.

p.f.