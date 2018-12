Urbs Reggina: a Matera si gioca, e forse non solo lì...

Tutti in campo, in ogni senso. La Serie C non riposa nemmeno a Natale, e tutti e tre i gironi andranno di scena il giorno di Santo Stefano per l'ultimo turno del girone d'andata. La Urbs Reggina sta per raggiungere Matera, dove domani alle 14:30 troverà (più o meno) regolarmente i lucani. Anche da quelle parti era stato proclamato lo stato di agitazione, ma almeno alcuni titolari dovrebbero aver ricevuto la visita di Babbo Natale nelle ultime ore.

Chi non sembra avere fretta di manifestarsi, a prescindere dalla reale identità, sarebbe l'ipotetico nuovo detentore delle quote di maggioranza della Urbs Reggina. Zero telefonate alla squadra, così come al sindaco. Si attende con curiosità la mattinata del 27 dicembre, per capire se siano presenti i bonifici sui conti correnti di calciatori e staff. Ad oggi, non c'è traccia. Magari sarà colpa delle festività.

Intanto il team manager Pietro Praticò non ha accompagnato la squadra a Matera.